La Commission européenne propose des règles pour encadrer l'intelligence artificielle

Les systèmes d'IA à haut risque comprennent notamment les outils d'identification biométrique à distance. La Commission européenne a également porté son attention sur les technologies d'IA utilisées dans les infrastructures critiques et qui peuvent être susceptibles de mettre en danger la vie et la santé des citoyens (dans les transports par exemple).

Les technologies d'IA « qui peuvent déterminer l'accès à l'éducation et le parcours professionnel d'une personne », « utilisées dans les composants de sécurité des produits », « utilisées dans le domaine de l'emploi, de la gestion de la main d'œuvre et de l'accès à l'emploi indépendant », « utilisées dans les services privés et publics essentiels », « utilisées dans le domaine du maintien de l'ordre », « utilisées dans le domaine de la gestion de la migration, de l'asile et des contrôles aux frontières » et « utilisées dans les domaines de l'administration de la justice et des processus démocratiques » seront aussi étroitement surveillées.

Le but de ces règles est de créer les conditions propices au développement de l'IA et faire de l'Europe « le pôle mondial d‘une intelligence artificielle digne de confiance ». Le Parlement européen et les États membres vont devoir débattre et adopter les propositions de la Commission avant que le règlement n'entre officiellement en vigueur.