Ainsi, Google nous propose ainsi une espèce de feuille de route, baptisé AI Opportunity Agenda. Un programme d'opportunités lié à l'IA pour que chaque gouvernement puisse pleinement prendre conscience de l'immense potentiel économique que représente l'IA. Celui-ci s'articule autour de quatre axes.

Le premier : la nécessité d'investir massivement dans la recherche et le développement, en facilitant l'accès aux financements pour stimuler l'innovation. Faute de quoi, l'Europe bride ses talents et compromet ses chances de faire émerger des pépites locales, comme Mistral AI, par exemple.

Dans un second temps, Google nous conseille de développer des infrastructures de calcul haute performance et de centres de données, alimentés principalement par des énergies renouvelables. L'UE devra aussi inciter le secteur privé à mettre la main à la pâte (et au portefeuille).

Ensuite, l'entreprise nous préconise un renforcement des compétences numériques des populations, notamment par l'intégration de l'IA au centre des programmes scolaires. Une telle croissance technologique ne peut se déclencher si elle exclut certaines personnes et pour cela, une « nouvelle Stratégie européenne des compétences » est nécessaire.

Enfin, dernier point, l'UE doit absolument faire la promotion de l'IA dans tous les secteurs, publics comme privés. Concernant ce dernier, « les décideurs de l'UE et les développeurs d'IA doivent collaborer afin de mettre en place des stratégies de sensibilisation à destination des industries traditionnelles et des petites entreprises, qui ont beaucoup à gagner de l'adoption de l'IA » explique le rapport.

Ce dernier insiste également sur la nécessité d'une collaboration étroite entre gouvernements, secteur privé, universités et société civile. Il met également en garde contre « la complexité réglementaire actuelle de l'UE », avec plus de 100 textes législatifs impactant l'économie numérique depuis 2019, qui pourrait freiner l'innovation.

Si les recommandations sont globalement assez constructives, n'oublions pas d'où elles proviennent. Elles reflètent avant tout les intérêts d'une grande firme (et pas n'importe laquelle) qui cherche aussi à influencer l'orientation des politiques publiques. Dans cette pique à peine dissimulée sur la complexité réglementaire de l'UE, Google oublie certainement un aspect : c'est justement cette réglementation qui nous protège en tant que citoyens, et qui protège pareillement l'économie des effets néfastes d’une adoption non contrôlée de l'IA. Une manière polie de nous dire : « Si vous ne vous préparez pas aujourd’hui, ne venez pas vous plaindre demain quand les autres auront tout raflé » ?