IA : et si l'Union européenne se donnait les moyens (financiers) de lutter contre les États-Unis ?

Parce que son autonomie stratégique et sa politique industrielle en dépendent, l'Union européenne a bien compris que la transition numérique ne se ferait pas sans l'intelligence artificielle. Une fois cela dit, où en est-elle sur le plan mondial ? La Cour des comptes européenne a livré un premier constat et pointe du doigt le plus gros problème quant au développement de l'IA dans la zone : celui du financement.