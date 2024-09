Malgré ces zones d'ombre, le Pacte de l'UE sur l'IA marque une étape importante dans la préparation de l'écosystème européen à la future réglementation. Il témoigne de la volonté de nombreuses entreprises de s'engager dans une voie plus éthique et responsable pour le développement de l'IA. Bien sûr, ce pacte reste une démarche volontaire, sans contrainte légale. Mais il pose les bases d'une collaboration renforcée entre l'industrie, la société civile et les institutions européennes, en attendant l'entrée en vigueur de l'AI Act.

Les ateliers organisés par le Bureau de l'IA de la Commission permettront aux signataires de partager leurs idées et leurs bonnes pratiques. L'enjeu est de taille pour l'Europe, qui cherche à se positionner comme un leader mondial de l'IA éthique, face à la Chine et aux États-Unis. Avec l'AI Act et ce pacte préparatoire, l'UE espère créer un cadre propice à l'innovation tout en protégeant les droits fondamentaux des citoyens. Un défi ambitieux, qui nécessitera l'adhésion du plus grand nombre d'acteurs possibles.