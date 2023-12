Loi sur l'intelligence artificielle : risques, règles et amendes, voici ce que l'Europe prévoit, point par point

Le grade suivant placera les systèmes d'IA plus sensibles dans la catégorie des intelligences de « risque élevé ». Les infrastructures critiques seront considérées comme à haut risque et devront se conformer à de plus strictes exigences, comme une journalisation des activités, une surveillance humaine élevée et une cybersécurité de pointe. Les domaines et secteurs de l'eau, du gaz, de l'électricité, du contrôle des frontières, de l'administration de la justice, du processus démocratiques, et des systèmes biométriques d'identification et de reconnaissance des émotions, n'échapperont pas à ces règles fortes.