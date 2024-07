Le règlement européen tant attendu sur l'intelligence artificielle, l'AI Act, vient d'être publié

L'AI Act, ou Règlement européen sur l'intelligence artificielle, est enfin publié et entrera en oeuvre dans quelques jours. Sa mise en application se fera en plusieurs temps. Durant ses premiers mois de vie, il aura pour principaux objectifs la mise au ban des modèles et IA interdits, et la garantie d'un niveau suffisant de maîtrise de l'intelligence artificielle pour ceux qui la déploie au travers de chatbots ou autres solutions. On appelle cela, les « dispositions générales » du texte.