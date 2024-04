Les géants de l'IA font cause commune pour combattre la pédopornographie

Si elles ne se régulent pas elles-mêmes, les grandes entreprises qui se font en ce moment concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle savent qu'elles auront à être régulées par les pouvoirs publics. Raison pour laquelle, depuis un an, elles se rejoignent sur un certain nombre de causes communes en lien avec le développement responsable de l'IA. Aujourd'hui, elles se font ainsi entendre pour combattre la production de matériel pédopornographique.