Les États-Unis font un pas en avant pour (enfin) encadrer l'IA

Si l'Union européenne avance dans la mise en œuvre de sa législation sur l'intelligence artificielle, l'encadrement de l'IA s'annonce plus corsé outre-Atlantique. Les efforts du Congrès pour adopter une réglementation sont restés au point mort ces derniers mois malgré de nombreuses propositions, rencontres et forums de pointe. Le département du Commerce vient toutefois d'annoncer la création d'un consortium visant à prévenir les risques de la technologie. Il regroupe plus de 200 entreprises ; Google, Meta, Apple ou encore Microsoft viennent de le rejoindre.