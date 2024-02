OpenAI va ajouter un filigrane permettant d'identifier les images générées par Dall-E 3

Les générateurs d'images produisent des visuels de plus en plus réalistes, faisant craindre une forte hausse de la propagation de fausses informations. Joe Biden pointait du doigt l'importance d'identifier les contenus générés par l'IA dans un décret portant sur la technologie en octobre dernier. Face à ce défi, plusieurs acteurs majeurs comme Adobe, Microsoft et plus récemment Meta appellent à l'adoption de la norme C2PA. Cette dernière permet aux éditeurs d'intégrer des métadonnées dans les médias afin de vérifier leur origine et les informations qui s'y rapportent.