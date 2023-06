Toujours plus réaliste, une "considérable avancée", la nouvelle IA Stable Diffusion arrive !

Ce qui différencie la version bêta de la 0.9 est l'augmentation plus que significative de la quantité de paramètres d'entraînement sur lequel le modèle se repose. Celui-ci repose déjà sur un socle solide de 3,5 milliards de paramètres ; il faut rajouter à cela un pipeline d'ensembles de modèles composés de 6,6 milliards de paramètres différents. Du jamais vu !

Cela fait de SDXL 0.9 l'un des modèles en open source les plus complexes et riches jamais développés jusqu'à maintenant. Sa puissance de traitement s'appuie sur un des plus grands modèles d'OpenCLIP qui ait été entraîné aujourd'hui. Son gros avantage est qu'il peut être utilisé facilement sur un GPU grand public moderne : une NVIDIA de la série des 2XXX d'au moins 8 Go de VRAM (ou équivalent) lui suffira, ainsi que seulement 16 Go de RAM. Il tourne sans problème sur Windows 10, 11 ou même sur Linux. Dans ce dernier cas de figure, il faudra en revanche vous équiper d'un GPU d'au moins 16 Go de VRAM pour le faire fonctionner correctement.

Stability AI continue de faire grandir son bébé avec succès. Après le carton de la version bêta, celui-ci revient encore plus dopé en version 0.9. Tenez-vous prêts pour la sortie de la 1.0, qui arrive en juillet !