Zoomer sur une image floue ou pixelisée et y voir net ? Mission pas impossible selon Google

Selon Google, cette technologie offre « d'excellents résultats dans la tâche de super-résolution pour les images naturelles » dans des mises à l'échelle en x4 et x8. L’entreprise rapporte un taux de confusion proche de 50 % pour les photos de visages passées d’une résolution en 16 x 16 à 128 x 128 et de 40 % pour les images de nature (de 64 x 64 à 256 x 256) plus difficiles à améliorer ; des taux qui restent dans les deux cas bien supérieurs à ceux obtenus avec les méthodes PULSE et FSRGAN par exemple.