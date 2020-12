Avec Cinematic, l'IA de Google ajoutera un effet 3D aux photos 2D

On le sait, à moins d'avoir un smartphone de la gamme Pixel, Google Photos ne propose désormais plus le stockage gratuit et illimité. La société met en avant son offre de stockage Google One. Il semblerait en tout cas que les ingénieurs soient particulièrement mobilisés sur ce service.

En dévoilant ses Pixels 4a 5G et Pixel 5, la société présentait Portrait Light pour éditer à postériori le rendu de la luminosité sur un visage. Google a également introduit de nouveaux filtres permettant d'éditer le rendu du ciel sur un paysage.

Avec Color Pop, l'application Google Photos permet depuis peu de mettre en valeur le sujet en appliquant un filtre noir et blanc au reste de l'image. Par ailleurs, dans le cadre d'Android Go, l'application Camera Go apporte de son côté le HDR sur les smartphones d'entrée de gamme.

Selon certains rapports, Google testerait le déblocage de certaines fonctionnalités d'édition via sa souscription Google One.