Bientôt sur l'app photo de Google : intensité variable du flash, zoom audio, flou de mouvement

Le motion blur voit enfin la sortie du tunnel ?

Depuis plus d’un an, Google travaille à l’intégration du motion blur sur son application GCam. À en croire le code déniché par 9to5Google, la fonctionnalité porte désormais le nom de code « lasagna », et offrira un mode de capture complet qui viendra se loger dans l’application aux côtés de Photo, Vidéo, Portrait et Vision de Nuit.

L’intérêt d’une fonctionnalité motion blur (ou flou de mouvement) est de pouvoir capturer un sujet dont l’arrière-plan est mouvant. Par exemple, un portrait de nuit, sur un pont, offrirait en arrière-plan des traînées lumineuses émanant du phare des voitures. Un effet stylistique dont on demande à voir le résultat, surtout lorsque l’on connait le talent des développeurs de Google côté logiciel.

Toujours est-il que l’on ignore si toutes ces nouveautés seront incluses dans les appareils Pixel existants, ou seront réservées aux futurs Pixel 4a et Pixel 5 de Google. Réponse, on l’imagine, dans les prochains mois.