On remarque une fois encore que le développement des nouveaux outils a pour but de rendre l'édition de contenu toujours plus simple, au point même où c'est l'application qui décide de ce qui doit être gardé, ou qui ajoute des effets par elle-même après un simplement tapotement de l'écran. Autant dire qu'il s'agit d'une option qui est plus orientée vers la création de contenu rapide que personnalisé.

Pour le moment, rien n'a été trouvé dans le code par Android Autority qui puisse nous indiquer quand cette fonction sera déployée auprès du public. Mais si elle était finalement validée par les développeurs, on imagine qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps pour la voir faire son apparition. Et vous, cette fonction d'édition rapide vous intéresserait-elle ?