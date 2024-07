Comment Google Photos vous permettra d'oublier les mauvais souvenirs d'une personne en un rien de temps

Ces derniers mois, Google a grandement mis l'accent sur le développement de l'intelligence artificielle et de son assistant Gemini, qui permettra prochainement de modifier une image générée par IA. Il y a quelques jours, le géant américain en a d'ailleurs profité pour présenter en détail les futures nouveautés censées rendre son chatbot bien plus performant qu'il ne l'est déjà avec l'arrivée de Gemini 1.5 Flash.

À l'occasion de sa conférence I/O en mai dernier, Google en avait par ailleurs profité pour révéler une nouvelle fonctionnalité d'IA pour son application Photos. Celle-ci permettra aux utilisateurs d'effectuer des recherches plus rapides grâce à l'intégration de Gemini.