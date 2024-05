Grosse évolution de Google Photos, qui va vous permettre une recherche de photo sur commande : on vous montre comment ça marche

Le géant Google a profité de sa conférence annuelle pour annoncer l'arrivée imminente et progressive de l'intelligence artificielle et de son modèle de langage Gemini dans de multiples outils. Parmi eux, Gmail, Google Docs et bien entendu le moteur de recherche, sont à l'aube d'une évolution historique. Mais un autre service téléchargé plus de 5 milliards de fois, Google Photos, va accueillir une nouvelle fonctionnalité, poussée par le modèle d'IA Gemini, qui offre une recherche plus facile, plus rapide et plus personnalisée de vos souvenirs que jamais.