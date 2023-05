Comment Google Photos va vous permettre de retrouver vos photos en un clin d'oeil ou presque

Démonstration en images avec les deux captures d'écran ci-dessous, prises par 9to5Google. À gauche, le résultat pour la requête « coucher de soleil très coloré » saisie sur l'application Google Photos (pas encore éligible à cette nouvelle recherche) ; à droite, le résultat pour la même requête, mais cette fois depuis l'interface web du service (sur laquelle cette nouvelle recherche est actuellement testée).

Dans le premier cas, la recherche n'affiche tout simplement rien, tandis que des résultats cohérents sont affichés dans le second. Les résultats sont alors disposés dans une nouvelle section intitulée « Le plus pertinent par rapport à votre recherche ». Cette dernière « affiche les résultats triés par pertinence plutôt que par date », précise Google.

Contacté par 9to5Google, un porte-parole du groupe a indiqué que la firme « expérimente toujours de nouvelles façons d'aider les gens à trouver et à revivre leurs photos et leurs vidéos ». Avant d'ajouter que le test en cours « permet aux internautes d'effectuer des recherches plus complexes pour les aider à trouver plus facilement les photos et les vidéos qu'ils recherchent ».

Reste maintenant à savoir si cette nouvelle recherche arrivera à grande échelle sur l'application Google Photos. Nous devrions en savoir plus d'ici quelques semaines, mais il serait surprenant que Google prive la majorité de ses utilisateurs d'un tel outil.