Il est possible de s'adresser à AskPhotos comme on s'adresserait à un ami et de lui poser des questions de ce type : « quel plat avons-nous mangé dans un restaurant parisien l'an passé ? ». Si le prompt ne donne rien, il est possible de l'affiner. Google permet également à ses utilisateurs de repasser à la recherche normale si AskPhotos ne donne pas satisfaction. Cette dernière a, d'ailleurs, aussi été améliorée et permet désormais de répondre à des requêtes de type « Pierre et Marie jouant dans le jardin ».