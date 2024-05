Gmail, Google Docs, Search : l'IA Gemini s'installe dans tous les services

L'arrivée de Gemini dans le moteur de recherche n'est pas nouvelle et est annoncée de longue date. Google a néanmoins pris soin de présenter une nouvelle fois AI Overviews, son système d'intelligence artificielle capable de répondre aux questions par une synthèse de différents éléments glanés sur le Web et remis en contexte. Il est déployé dès aujourd'hui aux États-Unis et arrivera dans d'autres territoires au cours des prochains mois.

Google va même aller un peu plus loin en proposant des résultats de recherche dont la longueur et le langage utilisé peuvent être modulés grâce à un bouton. Il sera possible d'afficher une réponse synthétique et simple à comprendre, notamment pour expliquer à un enfant un sujet, ou plus longue et détaillée.

Gemini pourra également répondre à des questions plus complexes en ajoutant plusieurs éléments pour afficher le résultat le plus pertinent. Vous pourrez par exemple demander à Google la meilleure salle de sport aux alentours, les différents abonnements et le trajet pour y aller, et le moteur de recherche affichera toutes ces informations en quelques secondes.

Si vous souhaitez ajouter de la vidéo à votre question, ce sera bientôt possible ! Gemini pourra utiliser une vidéo prise en direct depuis votre smartphone pour ajouter du contexte à votre requête vocale et trouver la réponse la plus adéquate.

Dernière nouveauté apportée à la recherche avec Gemini : la planification. Par exemple, vous pourrez demander au moteur de recherche des idées de repas végétariens pour une semaine, et Google vous donnera une liste de plats pour chaque jour de la semaine.