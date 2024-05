Project Astra : Google présente un assistant virtuel boosté à l'IA qui voit ce que vous voyez

Plus fort encore : Project Astra analyse un nombre de données lorsque le téléphone est baladé d'un endroit à l'autre, et en temps réel. Dans cette même vidéo, l'utilisatrice demande où se trouvent ses lunettes, et l'intelligence artificielle est capable de lui rappeler le lieu exact où elles ont été laissées.

Project Astra n'est qu'une preuve de concept et ne sera pas intégrée à Android avant probablement plusieurs mois, voire années. Il se rapproche d'ailleurs énormément de GPT-4o, le dernier modèle de langage d'OpenAI présenté ce lundi 13 mai, et qui possède les mêmes fonctionnalités, avec une voix que l'on pourrait qualifier de plus naturelle.

Les utilisateurs pourront avant cela profiter des avancées de Google dans le domaine de l'intelligence artificielle avec l'intégration de Gemini dans l'ensemble des services Google, notamment sur le moteur de recherche, dans Gmail ou dans les applications de bureautique Google Workspace.