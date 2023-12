Google lance Gemini, un modèle de langage "nettement en avance" sur GPT-4 d'OpenAI

À partir du 13 décembre 2023, les développeurs et les entreprises pourront accéder à Gemini Pro par le biais de Google Generative AI Studio et Vertex AI, au sein de Google Cloud. Gemini Ultra sera accessible l'année prochaine, la firme de Mountain View préférant prendre son temps pour s'assurer de la sécurité de la version de son modèle offrant le plus de possibilités.

Les autres services et produits de Google, comme son moteur de recherche, son navigateur Chrome et bien d'autres, seront alimentés par Gemini un peu plus tard. Pour l'instant, Gemini ne prend en charge que l'anglais, mais d'autres langues suivront bientôt.