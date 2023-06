Pourquoi la prochaine IA de DeepMind va vous faire oublier ChatGPT

Gemini est toujours en développement et pourrait mettre des mois à être disponible au grand public. Mais, preuve que Google croit vraiment dans le projet, DeepMind travaille avec un autre laboratoire consacré à l'IA chez Google, Brain. Et s'il est possible que la technologie rattrape ChatGPT, il n'est pas non plus certain qu'OpenAI reste les bras croisés en attendant que ça arrive.