La fin du monde ? L'IA serait aussi potentiellement destructrice qu'une guerre nucléaire, pour certains acteurs de la tech

Cette phrase lapidaire constitue l'intégralité du communiqué posté sur le site du Center for AI Safety, une organisation dont le but est de réduire les risques posés sur la société par le développement de l'IA. Loin d'être la première du genre, son originalité est à chercher chez ses signataires. On y trouve les dirigeants d'Open AI, de la division DeepMind de chez Google, ou encore des chercheurs reconnus dans le domaine. Espérons qu'ils trouveront les responsables de tout cela.