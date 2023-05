Deepfake : il se faisait passer pour son ami et lui dérober de l'argent

L'IA est un outil, et en tant que tel, elle est neutre. Ainsi, elle peut autant servir à l'amélioration des conditions de vie humaine qu'aux intentions les plus mauvaises. Nous avons déjà eu des illustrations au cours des mois précédents de cette probabilité avec des escroqueries reposant sur les possibilités de clonage de voix d'être humain, et ce, afin de soutirer au téléphone des sommes d'argent à plusieurs victimes.

Mais un cap semble être passé avec cette nouvelle arnaque qui vient d'avoir lieu au nord de la Chine, en Mongolie intérieure. En effet, grâce aux capacités de l'IA relatives au face swap, un délinquant a pu passer un appel vidéo à sa victime en prenant le visage d'un ami et obtenir auprès de cette dernière une somme rondelette de 4,3 millions de yuans (environ 560 000 euros). Cette somme était présentée comme le dépôt nécessaire à une procédure d'appel d'offres.