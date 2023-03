Voix reproduite par IA : les arnaques se multiplient

L'escroquerie entre dans un nouvel âge : celui de l'IA. Le développement de cette technologie donne en effet aux esprits les moins sympathiques de nouvelles possibilités de voler les plus vulnérables. Cette tendance est illustrée par l'arrivée de fraudes mises en place grâce à des IA génératives de voix. Cette technologie avait déjà fait parler d'elle il y a quelques semaines, quand l'outil proposé par ElevenLabs avait été utilisé afin de contrefaire la voix d'Emma Watson en train de lire Mein Kampf.

Des escroqueries de ce genre ont ainsi déjà été recensées outre-Atlantique. Le Washington Post a notamment pu rencontrer une famille dont la voix du fils de 39 ans avait été copiée. De là, les voleurs n'ont eu qu'à téléphoner à ses parents et à expliquer qu'il avait tué un diplomate américain dans un accident de voiture, ce qui nécessitait de sortir des fonds pour sa défense. Derrière, le couple apeuré a pu avoir au téléphone quelqu'un qui avait la même voix que leur fils et qui confirmait ce besoin. 15 000 dollars ont finalement été envoyés aux escrocs, une somme qui n'est plus jamais reparue.