Cette nouvelle IA de génération de voix dépasse tout ce que vous avez déjà entendu... et pose déjà des problèmes

Des internautes ont en effet très rapidement profité de l'occasion pour mettre les célébrités à profit et leur faire dire des choses plus que discutables. Ainsi, des journalistes de Vice ont pu trouver sur le forum 4chan des extraits sonores dans lesquels on entend telle ou telle personnalité tenir des propos violents, racistes ou homophobes. L'un d'eux, par exemple, utilise la voix d'Emma Watson pour lire des extraits de Mein Kampf.