ChatGPT : au tour de Baidu, le Google chinois, de lancer son IA concurrente !

Et Baidu devrait rapidement développer les utilisations de son chatbot, qui sera petit à petit intégré au moteur de recherche de la société, afin d'en améliorer les réponses. À terme, l'entreprise chinoise espère pouvoir proposer lors de l'émission d'une requête non seulement des liens, mais aussi du contenu produit par l'IA. Un plan dont on a déjà entendu parler, puisque Microsoft espère également pouvoir implanter ChatGPT au sein de Bing.

Les chatbots existent déjà en Chine, mais contrairement à la technologie d'OpenAI, capable de produire des dissertations ou même des malwares, les IA sont beaucoup plus tournées vers les interactions sociales. Baidu est un des acteurs chinois les plus actifs dans l'amélioration de l'intelligence artificielle. Il a encore présenté le mois dernier des IA créatives, destinées à s'occuper des tâches de scénariste ou d'illustrateur.