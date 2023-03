Voici Ernie, le ChatGPT du géant chinois Baidu !

La course au chatbot est la nouvelle grande obsession des géants de la tech. Les GAFAM (et Elon Musk) sont ainsi tous sur le coup, comme leur équivalent chinois des BATX. Et dans l'écosystème de l'empire du Milieu, le plus avancé dans le domaine semble Baidu.

L'entreprise, qui possède le moteur de recherche le plus populaire du pays, avait déjà fait part de sa volonté de produire son propre chatbot. Et c'est maintenant chose faite avec la présentation par le PDG de la société Robin Li de son intelligence artificielle : Ernie Bot.

Un nom qui n'est pas dû au hasard, et renvoie au grand modèle de langage développé depuis 2019 par Baidu qui alimente la machine, du nom d'ERNIE (pour « Enhanced Representation through Knowledge Integration »).