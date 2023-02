Et maintenant, au tour du géant chinois Tencent de vouloir son ChatGPT !

Il n'était pas dit que la Chine allait se faire doubler dans le secteur émergent des chatbots animés par l'intelligence artificielle. La technologie a même été identifiée au niveau gouvernemental, les autorités du pays ayant publiquement expliqué être intéressées par cette technologie. Pékin souhaite encourager son développement afin qu'elle soit rapidement incorporée à la vie économique de la nation.

Et avant même que le pouvoir politique ne se soit prononcé, on a vu un essai déjà être mis en place à l'université Fudan. De manière plus générale, des géants du secteur comme Alibaba, JD ou évidemment Baidu se sont déjà lancés dans la course. Et comme en Chine, le high-tech, ce sont les BATX, avec un « T » faisant référence à Tencent, nous ne sommes donc pas étonnés que le spécialiste des services internet soit, lui aussi, de la partie.