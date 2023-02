ChatGPT : Le gouvernement chinois explique être intéressé par la technologie

La Chine voit les États-Unis comme son grand rival au niveau mondial. Mais si ces frictions peuvent quelques fois se matérialiser par des restrictions et des mesures de rétorsion économique, elles peuvent aussi prendre la forme du mimétisme. C'est ce qu'on a pu voir avec l'arrivée de ChatGPT, qui a créé une belle émulation dans l'empire du Milieu, où tous les géants de la tech veulent s'y mettre.

Et le premier échec enregistré par l'université Fudan n'a, semble-t-il, pas échaudé les volontés dans le pays. Le ministère des Sciences et des Technologies a ainsi expliqué en cette fin de semaine durant une conférence de presse qu'il allait plaider pour une intégration plus poussée de l'intelligence artificielle dans la société et dans les entreprises du pays.