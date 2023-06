IA en Chine : une véritable menace pour le gouvernement ?

Et si ChatGPT représentait une menace réelle pour les gouvernements autoritaires ? C'est que semble penser la Chine. À la suite de sa très populaire visite dans le pays, le milliardaire sud-africain s'est permis une série de questions-réponses sur Twitter avec Robert Kennedy Jr., candidat à la présidence américaine pour les prochaines élections. Lors de cet échange, il s'est exprimé sur le sujet de l'intelligence artificielle, au cœur du débat public depuis plusieurs mois.

« Ce que je retiens de ces conversations, c'est que la Chine va mettre en place des réglementations sur l'IA en Chine », résume Elon Musk. Sans surprise, il fait ici référence à la liste des mesures administratives destinées à encadrer l'IA dressée par le gouvernement de Xi Jinping et publiée en avril dernier. Ce texte souligne notamment la nécessité de protéger « les valeurs du socialisme ».

Toutefois, l'homme d'affaires affirme avoir eu « des discussions très productives sur les risques associés à l'intelligence artificielle et sur la nécessité d'un certain contrôle ou d'une certaine réglementation ». Si de nombreux gouvernements et personnalités comme les dirigeants d'OpenAI, éditeur de ChatGPT, approuvent cette affirmation, Elon Musk voit ici les choses… différemment.