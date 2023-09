Intelligence artificielle : Elon Musk réclame maintenant un "arbitre"

Le patron de Tesla et de X.com (anciennement Twitter) fait partie des voix les plus fortes parmi celles qui mettent en garde contre le développement de l'intelligence artificielle. Il avait ainsi, il y a quelques mois, appelé à une pause dans le déploiement de l'IA. Et cette semaine, revenant à ses inquiétudes, il propose cette fois la mise en place d'un « arbitre ».