X.com (Twitter), c'est quoi la suite ? La P.-D.G en dit plus

Le propriétaire de X.com a de grandes ambitions et s'imagine offrir des services fintech aux utilisateurs, avec l'émergence des transactions P2P (peer-to-peer), et ce pont évident vers les cryptomonnaies, mais il est aussi question de comptes et de cartes bancaires. D'autres fonctionnalités, comme la possibilité de soutenir des créateurs (via un système de pourboire, comme on peut le faire sur YouTube déjà) ou d'opérer des achats depuis X.com, pourraient apparaître.