Un nouveau souhait d'Elon Musk exaucé : Twitter lance une fonctionnalité crypto

L'objectif, à l'évidence, est le même que celui de Google qui propose cela depuis longtemps déjà : retirer à ses utilisateurs le besoin d'aller sur un autre site pour avoir plus d'informations, et donc les inciter à passer plus de temps sur le réseau social.

Mais pour l'instant, la version de Twitter ne tient pas vraiment la comparaison avec celle de Google. Une telle recherche génère une image statique avec laquelle on ne peut interagir, dépourvue d'axe, d'ordonnée ou de quelque forme de légende que ce soit. Si un utilisateur souhaite avoir plus d'informations sur l'action ou la crypto qui l'intéresse, il doit cliquer sur « View on Robinhood » en dessous, ce qui supprime l'intérêt original pour Twitter. La plateforme crypto, en revanche, pourrait bien profiter de cette potentielle visibilité colossale.