L’action Tesla plonge en Bourse, mais pourquoi ?

Pour expliquer cette baisse de performances, plusieurs facteurs sont à prendre en compte.

En premier lieu, Tesla subit, comme bien d'autres acteurs, les mesures de confinement toujours en cours dans la région de Shanghai. Selon les informations des différents analystes, la Gigafactory chinoise ne sera pas en mesure de livrer autant de véhicules que prévu, avec une perte de 180 000 Tesla par rapport aux objectifs initiaux. Des problèmes d'approvisionnement des usines d'Austin au Texas et de Berlin vont également peser dans les prochains résultats du groupe.

Dans le même temps, les investisseurs commencent à s'impatienter face au feuilleton du rachat de Twitter par Elon Musk. Depuis plusieurs semaines, le P.-D.G. de Tesla souffle le chaud et le froid, et souhaite visiblement prolonger les négociations avec le réseau social afin de faire baisser le prix de l'opération. Toutes ces péripéties font craindre aux actionnaires qu'Elon Musk ne consacre plus assez de temps à Tesla.

L'avenir est-il chargé de nuages pour le constructeur automobile ? Les analystes répondent par la négative. En effet, si le groupe montre quelques signes de faiblesse, ils considèrent toujours l'action Tesla comme un investissement pérenne sur le long terme et incitent leurs clients à faire le dos rond durant cette phase compliquée pour l'industrie tout en continuant d'acheter des titres.