L'unique échappatoire qui s'offre à Musk semble être la cession d'une partie de son patrimoine d'actions Tesla pour générer des liquidités. Autant dire que cette perspective fait frémir les investisseurs, déjà échaudés par les précédentes ventes massives d'actions Tesla de Musk pour financer l'acquisition de X. Bradford Ferguson, président de Halter Ferguson Financial, estime que Musk pourrait être contraint de se délester d'un à deux milliards de dollars d'actions Tesla, ce qui risquerait d'entraîner une dépréciation de 5 % à 10 % de leur valeur. « C'est un gouffre béant qu'il faut impérativement combler » explique-t-il sans détours. La tourmente financière, déjà largement entamée l'an dernier, ne s'est donc pas calmée, bien au contraire.

Les appréhensions s'intensifient à mesure que les échéances se font plus pressantes. En décembre 2022, Musk s'était engagé à ne pas céder d'actions Tesla avant 2025, clamant haut et fort : « Vous pouvez compter sur moi, aucune vente d'actions avant 2025 ou même plus tard ». Pourtant, face à la dégradation inexorable des finances de X, de nombreux observateurs, parmi lesquels Gary Black, cofondateur du Future Fund, redoutent que Musk ne soit acculé à revenir sur sa parole. « L'hémorragie de X va se poursuivre et à un moment donné, Elon devra vendre plus d'actions Tesla pour combler le trou de 1 à 2 milliards de dollars par an de X » a-t-il pronostiqué avec gravité.