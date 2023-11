Chute des ventes et du cours de l'action : Tesla et Elon Musk dans la tourmente !

Suite à l'annonce des résultats financiers de Tesla, le cours de l'action du constructeur automobile plonge de plus de 20 %, entrainant dans le même temps la fonte de la fortune personnelle de son patron et homme le plus riche du monde, Elon Musk.

Perçu encore par beaucoup comme un constructeur révolutionnaire, Tesla fait face à des vents contraires. La valorisation de l'entreprise a en effet subi une chute significative au troisième trimestre, illustrant un ralentissement marqué de la demande pour les véhicules électriques.