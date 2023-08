C'est pas trop tôt ! Tesla s'apprête enfin à lancer la production du Cybertruck

Cette fois, pourtant, on est en droit d'y croire. Ce pick-up du futur a été présenté lors de divers événements aux États-Unis ces dernières semaines, et tous les indicateurs sont au vert pour qu'il sorte de l'usine. De plus, Tesla nous avait promis une grande messe pour ses premières livraisons au troisième trimestre, et s'il reste peu de temps, les billets pour y assister commencent à faire surface. En effet, les membres du programme de parrainage de la marque peuvent en obtenir un pour 30 000 crédits, ce qui équivaudrait à 2 500 dollars en argent réel, selon Electrek. Cependant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune date n'a encore été fixée pour l'événement. Nous ne pouvons qu'espérer que le prix du ticket est une garantie que l'événement est bien programmé.

Il faudra probablement patienter encore un peu avant d'obtenir de plus amples informations. Nous attendons d'avoir un aperçu de l'intérieur du modèle dans lequel Musk s'est assis, de voir s'il est vraiment capable d'être produit en masse, et surtout d'obtenir un calendrier vraiment confirmé par Tesla. À priori, alors que les livraisons devraient se faire au compte-goutte à partir du mois d'octobre, la production de masse devrait débuter en 2024. Et, ce serait sûrement le moment pour le constructeur de respecter son agenda, car les millions de personnes qui ont précommandé le véhicule doivent s'impatienter depuis le dernier post du milliardaire africain.