Cybertruck de Tesla : de nouvelles images de la version bêta... et un problème de taille

C'est l'occasion de (re)découvrir le look si particulier de ce nouveau véhicule électrique signé Tesla, avec une carrosserie en acier inoxydable qui ne laisse personne indifférent. Si l'avant semble avoir été (un peu) retravaillé, l'arrière est quant à lui toujours aussi anguleux, et le véhicule, toujours aussi imposant.

Sur les réseaux, nombreux sont ceux à railler ce Cybertruck et son look improbable. « À quand la version Apocalypse ? Vous savez, avec des pointes et des crânes montés à l'avant », peut-on lire sur Twitter, mais aussi : « Comment se fait-il qu'Elon Musk soit la personne la plus riche du monde, mais que sa voiture ressemble à un jeu PlayStation de 1997 ? »