Téma la taille... de l'essuie-glace du Cybertruck de Tesla !

Du côté de chez Tesla, la production s'organise activement au sein de la Gigafactory du Texas. Le constructeur indique avoir déjà construit de nombreux prototypes et que d'autres sortiront de l'usine le mois prochain. On devrait donc observer de plus en plus de Cybertruck dans la nature avant le lancement de la production qui devrait débuter doucement cet été. Celle-ci devrait ensuite s'accélérer en 2024.