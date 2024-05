Tesla : on monte à bord du Cybertruck d'Elon Musk, un véhicule définitivement pas comme les autres

Les deux premières choses qui me sautent aux yeux : ce sont la tablette, et le volant. Pour ce qui est de la tablette, c'est la plus grande de tous les véhicules Tesla (18,5 pouces), plus large encore que celles des Model X et Model S. Depuis le menu de la voiture, on procède à tous les contrôles : la direction, la position du volant, on a accès aux données de navigation, de consommation etc. On peut tout régler depuis l'écran, et les contrôles dynamiques notamment, si par exemple on veut s'aventurer sur des terrains accidentés. On a des pads à induction, les sièges sont chauffants et ventilés.