Le Cybertruck est sur les starting-blocks, et il met déjà à l'amende une Porsche 911 en drag race

Outre son apparence, le Cybertruck affiche des performances stratosphériques. Trois modèles différents sont disponibles, et la version la plus « extrême », le Cybertruck Cyberbeast, est équipé de trois moteurs de 845 chevaux. Un équipement qui lui permet de passer le 0 à 100 en 2,6 secondes et de parcourir 510 km en conduite normale, et 710 km en « autonomie prolongée ». Des caractéristiques bien au-delà des autres véhicules proposés dans le catalogue global de l'automobile.