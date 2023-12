Tesla Cybertruck : on connait enfin le prix du pick-up futuriste d'Elon Musk (et de ses options)... Ça pique un peu !

Le Cybertruck est un vieux projet de Tesla, évoqué il y a déjà près de six ans par Elon Musk, et dont les premiers dessins datent de 2019. Autant dire que la sortie était attendue par de nombreux fans de la marque, même si certaines informations avaient entaché cette attente. Il n'y a en tout cas aujourd'hui plus besoin de s'armer de patience, puisque le véhicule est enfin officialisé, avec des tarifs particulièrement élevés !