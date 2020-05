Tesla pourrait sortir un autre pick-up aux dimensions plus raisonnables que le Cybertruck

Si Elon Musk renonce à revoir les dimensions démesurées du futur Cybertruck à la baisse, un nouveau pick-up Tesla, de plus petite taille, pourrait voir le jour un peu plus tard.

Au mois d'avril, le patron de Tesla Motors avait annoncé dans un tweet que les dimensions du Cybertruck seraient réduites de l’ordre d’environ 3 % pour que le véhicule s’adapte à la taille d’un garage traditionnel. Finalement, Elon Musk abandonne ce projet, lui préférant celui d'un autre pick-up, aux dimensions plus raisonnables.

Elon Musk et Franz von Holzhausen, concepteur en chef de Tesla, ont passé en revue la conception du Cybertruck et ont fini par en conclure qu’il n’était pas envisageable d'en réduire les dimensions. Actuellement, le prototype du Cybertruck affiche une taille proche de celle de la plus grande version du pick-up F-150 de Ford.

Aussi, Elon Musk a indiqué dans un tweet que Tesla produirait surement un autre pick-up plus petit et plus adapté au marché mondial, sans pour autant indiquer une quelconque date pour ce futur véhicule.