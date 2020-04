Tesla améliore le design du CyberTruck pour le rendre légèrement plus commercial

Le CyberTruck aura-t-il une ligne plus conventionnelle ?

All new — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2020

Reduced size by ~3%, center line is more level & lower window sill height — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2020

Des modifications sommaires

New vs old Cybertruck design: pic.twitter.com/x3Xkw9C1zD — Alwin (@Alwinart) April 16, 2020

Via : Inside EVs

Mais il y a aussi des détracteurs qui n'approuvent pas le style révolutionnaire de ce Cybertruck , jugé un brin trop futuriste pour certains quand d'autres le qualifient de caprice du P.-D.G. de Tesla. Ce dernier est d'ailleurs en train de revoir sa copie pour assagir son futur véhicule et le rendreplus conventionnel.Elon Musk a publié un tweet vendredi en réponse à celui d'un internaute lui demandant ce qui allait changer sur la version finale du Cybertruck.Si sa réponse peut laisser entendre que l'esthétique serait reprise depuis le début, il n'en est finalement rien, et ce sont plus des évolutions du prototype vers un modèle de grande série qui sont en cours d'étude.Ainsi, Elon Musk précise dans un second tweet ce que l'entreprise est en train de revoir, notamment une réduction des dimensions du véhicule de l'ordre de 3 % ce qui le rendrait plus maniable, ainsi qu'une augmentation de la surface vitrée latérale, qui serait, par la même occasion, rendue plus «».Au final, les évolutions seront donc assez limitées. Les quelques modifications ne dénatureront pas la ligne très originale du Cybertruck, et ne feront que rendre le véhicule plus pratique au quotidien, avec un gabarit plus conventionnel.Il n'en fallait pas plus pour qu'un internaute réalise un rendu 3D, en prenant en compte ses nouvelles informations. Cette image de synthèse permet de comparer la version originale présentée par Tesla et la future version annoncée par Elon Musk ce vendredi.