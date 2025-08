Cette annonce s'effectue quelques mois après le rachat par Lyft de l'entreprise de VTC européenne FREENOW, implantée dans neuf pays et 180 villes. De son côté, Baidu a déjà une large expérience des taxis autonomes, son service Apollo Go exploitant à l'heure actuelle une flotte de plus de 1000 véhicules, roulant dans 15 villes, et totalisant plus de 11 millions de trajets déjà effectués.

Cette incursion des deux acteurs en dehors de leur marché de base (l'Amérique du Nord pour Lyft et la Chine pour Baidu) est particulièrement ambitieuse. Dans les années à venir, les partenaires espèrent en effet pouvoir déployer une flotte de plusieurs milliers de taxis autonomes en Europe. Vous seriez prêt à prendre un de ces taxis ?