Martin_Penwald

« Nous voulons juste tâter le terrain, nous assurer que tout va bien, puis évoluer, avec la sécurité du grand public et de ceux qui sont dans la voiture comme priorité absolue »

Ça veut dire quoi ”tâter le terrain” dans ce contexte ? On fait le beta-test sur voie publique et si on bute personne, on étendra le service ?

non supervisé

Ah ouais, maintenant que les compagnies de véhicules autonomes ont encore moins de rapports d’accidents à faire, c’est le cas de le dire. Elles sont non supervisées, prête à faire n’importe quoi.