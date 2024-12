Depuis la présentation de ses robotaxis au mois d'octobre dernier, à l'occasion de l'événement « We, Robot », Tesla essaye de vite avancer dans le déploiement de ses véhicules autonomes. Au point que, pour hâter leur mise en service, la firme d'Elon Musk réfléchit par commencer par faire fonctionner ces véhicules avec un téléopérateur. Et quant à savoir où on pourra les trouver en premier, il faudra regarder semble-t-il du côté du Texas.