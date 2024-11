Le Cybercab, la dernière pépite de Tesla et d'Elon Musk, entame une tournée européenne qui ne manquera pas de faire parler. Car après sa présentation lors de l'événement « We, Robot » en Californie le 10 octobre, le constructeur américain a choisi six pays européens pour exposer son véhicule révolutionnaire : la France, mais aussi l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège.