Martin_Penwald

Le patron de Tesla est devenu de plus en plus critique de la Californie

On se demande pourquoi. Si la Californie était un pays indépendant, elle serait dans les 10 pays les plus riches du monde. Or, il semblerait que le PIB d’un pays est la façon dont ce genre de guignol mesure la réussite économique du dit pays (ce qui peut effectivement se discuter). Et son dédain pour cet état semble, selon ses dires, être lié aux politiques progressistes de celui-ci, trop ”woke” à son avis. Il y a même un slogan à ce sujet ”Go woke, go broke”. Or, ça ne correspond pas à la réalité.

Si il vient en Californie pour son rebutaxi, c’est peut-être qu’il pense bien qu’il y a plus d’avenir là qu’au Texas.

Bon, ensuite, non, son rebutaxi ne sera pas 100% autonome en octobre.